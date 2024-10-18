Margarita Karaca için cenaze töreni - Son Dakika
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Margarita Karaca için cenaze töreni

Margarita Karaca için cenaze töreni

Ordu'da kaybolan Rus uyruklu Margarita Karaca'nın cenazesi fındık bahçesinde bulundu.

18.10.2024 19:10
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde kaybolan ve bir hafta sonra fındık bahçesinde cansız bedeni bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca için cenaze töreni düzenlendi.

Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim'de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine Karaca'yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca'nın cansız bedeni, 15 Ekim günü saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ölüm nedeni henüz belli olmayan Margarita Karaca için bugün Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. Töreninin ardından Karaca'nın cenazesi Hatipli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Ordu Protestan Kilisesi Papazı Tom Scott da hazır bulundu. Papaz Tom Scott cenaze töreninde dua okudu. Cenazeye, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, Margarita Karaca'nın Rusya'dan gelen yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA

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