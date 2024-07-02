Marine Le Pen, Macron'u erken seçim öncesinde idari darbe yapmakla suçladı - Son Dakika
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Marine Le Pen, Macron'u erken seçim öncesinde idari darbe yapmakla suçladı

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u erken genel seçimler öncesinde üst düzey kamu görevlilerini atayarak 'idari darbe' yapmakla suçladı. Le Pen, Macron'un atamalarının seçmenlerin oylarına ve seçim sonuçlarına karşı koymak istediğini belirtti ve bu durumu bir tür idari darbe olarak nitelendirdi. Le Pen ayrıca, partisinin iktidara gelmesi halinde bu atamaları gözden geçireceklerini vurguladı.

02.07.2024 17:03
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Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u erken genel seçimler öncesinde üst düzey kamu görevlilerini atayarak "idari darbe" yapmakla suçladı.

France İnter radyosuna konuk olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Le Pen, erken seçimlerin 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Macron'un, erken seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turuna günler kala düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Avrupa Birliği'ndeki (AB) üst düzey görevler de dahil olmak üzere geniş kapsamlı kamu ataması yaptığına atıfta bulunan Le Pen, "Kendi adamlarınızı atayarak seçmenlerin oylarına ve seçimlerin sonuçlarına karşı koymak istemeniz, devlet içinde halkın istediği politikayı yürütmenizi engeller. Bu, bir tür idari darbedir." ifadelerini kullandı.

Le Pen, RN'nin iktidara gelmesi halinde bu atamaları gözden geçireceğini de vurguladı.

Erken genel seçimin ilk turunda Le Pen'in partisi RN'nin başını çektiği aşırı sağ ittifakı yüzde 33,15 oyla ilk sırayı almış, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci olmuştu. Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırada yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marine Le Pen, Macron'u erken seçim öncesinde idari darbe yapmakla suçladı - Son Dakika

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