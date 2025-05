Market Çalışanının Ölümü: Sanık Yargılanmaya Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde, market çalışanı Aydın Karay'ı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Türkgenç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün annesi müşteki Fatma Karay ile müşteki avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatının, celse başlamadan kısa süre önce mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadığı görüldü.

Mahkeme başkanı, sanık avukatı olmadığı için kararın açıklanamayacağını söyledi.

Müşteki Fatma Karay beyanında, Yüksekova'dan duruşmaya katılmak için geldiklerini ifade etti.

Müşteki avukatları da yapılan hareketi ahlaki ve etik bulmadıklarını belirterek, sunulan mazeret dilekçesinin reddine hükmedilmesini ve kararın sanık avukatlarının yokluğunda verilmesini talep etti.

Sanık Türkgenç ise avukatlarıyla savunma yapmak istediğini ifade ederek, duruşmanın ertelenmesini istediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatları olmadan duruşmaya devam edilmesi taleplerinin reddine hükmetti.

Sanık avukatlarına, mazeretlerini kanıtlayacak doktor raporu sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, sanık avukatlarının gelecek duruşmalara katılmamaları durumunda "görevi kötüye kullanmak" suçundan haklarında suç duyurusunda bulunulabileceğine ilişkin ihtar çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme, mazereti olmadan duruşmaya katılmayan ve kendisine ulaşılamayan avukat Sunay Keskin hakkında bağlı olduğu baro başkanlığı ile barolar birliğine idari işlem yapılması için bildirim yollanmasını kararlaştırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Anneden duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Fatma Karay, süreci uzatmaya çalışan sanık tarafının bir planı olduğunu ancak planlarının duruşmaya yetişmediğini söyledi.

Kazanacaklarını ifade eden Karay, "İstedikleri kadar uzatsınlar. Biz iki senedir böyle uğraşıyoruz. Yılmayacağız. Her gün duruşma olsa her gün gelirim. Burada evlatlarını kaybetmiş anneler var. Biz çocuğumuz bir saniye rüyamıza girsin diye her gün dua ediyoruz. Yüksekova'dan altıncı kez buraya geliyorum. İnsanlara, mahkemeye saygımızdan dolayı sesimizi çıkarmadık." diye konuştu.

Balıkesir'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ile İstanbul'da öldürüldükten sonra halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer de Fatma Karay'a destek için adliyeye geldi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Eylül 2023'te Yusuf Ceyhun Türkgenç'in alkollü şekilde girdiği marketin çalışanlarıyla kasa düzeni ve ambalaj konusunda tartıştığı ve çalışanlardan A.B'nin Türkgenç'e kafa attığı aktarılıyor.

Sinirlenen Türkgenç'in aracından bıçak aldıktan sonra tekrar markete döndüğü anlatılan iddianamede, Türkgenç'in, kaçmaya çalışırken yere düşen Aydın Karay'ı öldürme kastıyla bıçakladığı belirtiliyor.

Sanık Türkgenç'in aracıyla olay yerinden kaçtığı, Karay'ın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen iddianamede, Türkgenç'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.