Market Sahibinden Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika
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Market Sahibinden Hayat Kurtaran Müdahale

Market Sahibinden Hayat Kurtaran Müdahale

Elazığ'da bir market sahibi, portakal yerken nefes borusuna kaçan müşterisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

28.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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ELAZIĞ'da, market sahibi Nizamettin Adağa, yediği portakal nefes borusuna kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yazıkonak beldesindeki bir markette meydana geldi. Bir müşterinin yediği portakal, nefes borusuna kaçtı. Çevredekilerden sırtına vurmalarını isteyen müşteri, kasa kısmında bekleyen market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına geldi. Adağa, müşterisine 'Heimlich manevrası' yaparak nefes borusunu tıkayan portakal parçasının çıkmasını sağladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: DHA

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