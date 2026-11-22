Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD Kongre Bütçe Ofisinin, AUKUS anlaşması kapsamında Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltı satılmasının, ABD Donanması'nın denizaltı kapasitesini yıllarca azaltacağı yönündeki raporuna katılmadığını aksine üretim kapasitesinin arttığını savundu.

ABC News'a konuşan Marles, ABD Kongre Bütçe Ofisinin yayımladığı raporda, ABD'nin denizaltı üretim ve bakım kapasitesinin, donanmanın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına ilişkin değerlendirmelere tepki gösterdi.

ABD'nin denizaltı üretim hızının Avustralya'nın Virginia sınıfı denizaltılara erişimi açısından kritik öneme sahip olduğunu kabul eden Marles, ABD'deki üretim hızının sabit kaldığı yönündeki açıklamaya katılmadı.

Marles, "ABD'deki üretim hızı kesinlikle artıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin yurt dışında veri merkezi kurmasına karşı çıkması ve bu şirketlere yüksek vergiler uygulanacağı yönündeki açıklamalarına değinen Marles, Avustralya'da yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların arttığını belirtti.

Marles, veri merkezlerinin yalnızca ABD'de kurulmasının güvenlik açısından zafiyet oluşturabileceğini savunarak, bu nedenle Amerikan şirketlerinin farklı ülkelerde yatırım arayışında olduğunu ve Avustralya'nın da ilgi gördüğünü ifade etti.

ABD Kongre Bütçe Ofisinin raporunda, ABD'nin denizaltı üretim kapasitesinin daha da artırılmasının mevcut zorlukları derinleştireceği ve AUKUS kapsamında Avustralya'ya nükleer enerjili saldırı denizaltıları satılmasının ABD Donanmasının kullanımına sunulan denizaltı sayısını yıllarca azaltacağı ifade edilmişti.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada, Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.