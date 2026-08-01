Marmara Adası'nda Orman Yangını
Balıkesir'in Marmara ilçesinde yerleşim yerine yakın orman yangınına müdahale ediliyor.
BALIKESİR'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor.
Marmara Adası'nın güney sahilinde bulunan Topağaç Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Geniş tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeki yangın, rüzgarın da şiddetiyle büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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