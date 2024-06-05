Marmara Belediyeler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Marmara Belediyeler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Bursa'da gerçekleştirilen Haziran Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Marmara Denizi'nin korunması ve temizliği için çalışmaların önemi vurgulandı.

05.06.2024 13:15  Güncelleme: 14:14
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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, encümen üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Bursa'da gerçekleştirilen Haziran Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı. Başkan Yüksel,"Marmara denizi, çevreye duyarlı kentler, atık yönetimi, sokak hayvanları gibi konularda ortak politikalar geliştirmeliyiz. Yeşiliyle mavisiyle bu dünya bizim" dedi.

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ev sahipliğinde Bursa'daki tarihi kalede yapılan ve birlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, gelecek dönem çalışmalaryla ilgili de kararlar alındı. Toplantıya, MBB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve encümen üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli katıldı.

Programda, '8 Haziran Marmara Denizi Günü' kapsamında MBB koordinasyonunda gerçekleştirilecek toplumsal farkındalık etkinlikleri ve Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu kirlilik ile diğer sorunlar için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıda encümen üyeleri, Marmara Denizi'nin korunması ve temizliği için bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgularken, denizin korunması için üye belediyeler arasında sağlanması gereken koordinasyon konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açılış konuşması yapan Mustafa Bozbey, "8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla büyük bir heyecan içindeyiz. Bugün, Marmara'nın eşsiz güzelliklerini ve sürdürülebilir deniz yaşamını kutlamak için harika bir gün. Bu vesileyle kıyılarımız başta olmak üzere tüm Marmara'da düzenlenecek etkinliklerde buluşalım ve hep birlikte denizimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

"Yeşili ile mavisi ile bu dünya bizim"

Toplantıda söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, denizin bölge için önemine değindi ve korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Yüksel, "Marmara denizi, çevreye duyarlı kentler, atık yönetimi, sokak hayvanları gibi konularda ortak politikalar geliştirmeliyiz. Yeşiliyle mavisiyle bu dünya bizim. Marmara Denizi, hem ülkemizin hem de Kartal'ın en değerli hazinelerinden biridir. Marmara Denizi'ni korumak ve canlandırmak için elimizden gelen her çabayı göstermeliyiz" diye konuştu.

Toplantının ardından Başkan Yüksel, "Marmara Belediyeler Birliği Haziran ayı encümen toplantısını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ve Birlik Başkanı'mız Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleştirdik. Aldığımız kararların bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum"

Kaynak: ANKA

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