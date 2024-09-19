Marmara Belediyeler Birliği Toplantısı Bilecik'te

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Marmara Belediyeler Birliğinin eylül ayı encümen toplantısı, Bilecik'te gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlık yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Birlik Genel Sekreteri Cemil Arslan'ın katıldığı toplantıda, Melek Mızrak Subaşı tarafından belediye çalışmaları hakkında bilgi verildiği ifade edildi.