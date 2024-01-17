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Marmara Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak, dikkatli olunması çağrısında bulundu. Rüzgarın yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Marmara Bölgesi\'nde Fırtına Uyarısı
17.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:08
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova), güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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