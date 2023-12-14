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Marmara Bölgesi'nde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışların cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi\'nde Sağanak Yağış Bekleniyor
14.12.2023 - 14:08,  Güncelleme: 14:16
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Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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