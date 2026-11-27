Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin 29 Kasım Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini ve hafta boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nin 29 Kasım Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği bildirildi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı, önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği kaydedildi.

Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının, rüzgarın ise kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60km/saat) ve yer yer fırtına (70km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

Bölgede 29 Kasım-2 Aralık 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul: 3 derece, Edirne: eksi 5 derece, Tekirdağ: eksi 3 derece, Kırklareli: eksi 5 derece, Kocaeli: 1 derece, Sakarya: 0 derece, Yalova: 3 derece."