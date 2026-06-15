Marmara Denizi Günü'nde Temizlik Etkinliği

Marmara Denizi Günü kapsamında deniz ekosistemine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla Bakırköy'de deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği yapıldı.

Bakırköy Belediyesince Yeşilköy Çiroz Plajı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, kıyıdaki atıkları temizledi.

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Amirliği dalgıçları ise botla açılarak deniz dibi temizliği yaptı.

Etkinlikte deniz dibinden çıkarılan plastik ve cam atıklar ile daha önce çıkarılan kask, televizyon, tüp, pos cihazı, fotokopi makinesi, bisiklet gibi atıklar sergilendi.

Atıkları inceleyen öğrencilere öğretmenleri, çevre temizliğinin önemini anlattı.