Marmara Denizi'nde Batan Gemideki Mürettebat Aranıyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Gemideki Mürettebat Aranıyor

Marmara Denizi\'nde Batan Gemideki Mürettebat Aranıyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve aralarında geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürüyor. Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

15.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve aralarında "Batuhan A" isimli geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürüyor.

Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, AA muhabirine, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi.

Altıntaş, ağabeyinin de gemide olduğunu belirterek, "Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. Ağabeyimle beraber gemide 6 personel vardı." dedi.

Geminin, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan dün akşam hareket ettiğini anlatan Altıntaş, "Olay sabah 05.30-06.00 sularında olmuş. Gemiyle irtibat kesilmiş. Batarken Türk Radyoya (acil yardım çağrısı için) bilgi vermişler." ifadesini kullandı.

Denizde arama çalışmasının devam ettiğini, havadan da aramaların başlatılmasını beklediklerini dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ağabeyimle en son dün gece görüştüm. Sabah saatlerinde aramış ama telefonu duymamışım, aradığımda da ulaşamadım. Sonrasında olaydan haberimiz oldu. Gemi, Marmara Adası'ndan aldığı yükü, Gemlik'teki Roda Limanı'na götürüyordu."

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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