Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A kuru yük gemisinin enkaz görüntüsüne ulaşıldığını ve teyit için dalış planlaması yapılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimlerle koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Batuhan A isimli geminin, sabah saatlerinde Mudanya açıklarında acil yardım sinyali verdiği anımsatılan açıklamada, "Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de 6 kişilik personel arasında yer almaktadır. Acil durum sinyali sonrasında arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2,5 metre dalga boyu/ saatte 35 kilometre rüzgar hızı) rüzgar olduğu bilgisinin meteorolojik kaynaklardan edinildiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine saat 10.30'da İzmir Menderes'ten havalanan bir uçağın katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uçağa ilave olarak TCSG 25, TCSG 313 ve TCSG 85 botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları tarafından arama kurtarma faaliyetlerinin icra edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bakanlığımız Nene Hatun acil müdahale gemisi de olay yerine intikal halinde. Ayrıca geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG Çubuklu olay yerine ulaşmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Ayvalık ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Güven gemisi aynı amaçla olay yerine intikal etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır."
Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde Batan Geminin Enkazına Ulaşıldı - Son Dakika
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