Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin enkazına dalgıçlar sekizinci kez dalış gerçekleştirdi. Arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden büyük bir dikkatle sürdürülüyor.

19.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmaların 5 gününde de çok sayıda personel sahada görev yapıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına sekizinci kez dalış gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, arama çalışmalarının devam ettiğini aktararak "Bugün saat 09.45'te sekizinci dalış başladı. Dalgıçlar, geminin makine dairesine girmeye çalışacaklar. Orada arama faaliyetini sürdürecekler." dedi.

Balıkesir kıyılarında da arama ve tarama faaliyetlerinin hız kazandığını aktaran Demirtaş, "Dronlarla kıyıdaki tarama çalışmaları da sürdürülüyor. Havadan uçak ve helikopter, karadan ekipler ve denizden de botlarla arama çalışmaları büyük bir dikkatle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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