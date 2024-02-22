Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 8. gününde devam ediyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, aramaların 8. gününde 660 personelle, havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.
"Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatından Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından kayıp 4 personel için yürütülen çalışmalarda, dalışların koordinasyonu "TCG Akın Gemisi"nden sağlanıyor. Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi'ndeki görevliler ise İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve taramalarını sürdürüyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekipleri, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde Batuhan A adlı kargo gemisindeki kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna "2014'te de, 2019'da da mal varlığımı açıklamıştım. Bu seçim öncesinde de mal varlığımı açıklayacağım" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dün mal varlığına ilişkin detayları paylaşmıştı.
Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi. Aylık kira 2 bin 100 dolar, uçak bileti ise bin 200 dolar. Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?