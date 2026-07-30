Marmara Denizi'nde Fırtına Bekleniyor
Yarın öğle saatlerinde Marmara Denizi'nin güneyinde fırtına tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kaynak: AA
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