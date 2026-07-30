Marmara Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.