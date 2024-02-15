Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı

Marmara Denizi\'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı

Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait hızlı tahlisiye botları olay yerine yönlendirildi.

15.02.2024 07:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, İmralı Adası, Denizcilik, Kurtarma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 08:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement