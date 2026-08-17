Marmara Depremi Anma Programı Edirne'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara Depremi Anma Programı Edirne'de Gerçekleştirildi

Marmara Depremi Anma Programı Edirne\'de Gerçekleştirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı ve sergi yapıldı.

Edirne'de, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde, 27 yıl önce gerçekleşen depremden etkilenen Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan sergiyi gezdikten sonra gazetecilere, depremin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen acıların halen taze olduğunu söyledi.

Anma programlarında sorumlulukların da hatırlatıldığını dile getiren Gencan, "Şehri depreme hazırlıklı hale getiriyoruz. Hemen yakınımızda İstanbul var. Bu noktada da Edirne Valimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda tedbirler alıyoruz." dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını anlatan Gencan, deprem anında tüm kurumların hep birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Gencan, birinci önceliğin depreme dayanıklı ve dirençli kentler oluşturmak olduğunu kaydetti.

Olası İstanbul depremine ilişkin soruya Gencan, hazırlıklar kapsamında hem toplanma alanları hem de fiziki düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm ile ilgili soruya ise Gencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Edirne ziyaretinde dosya sunduklarını anlattı.

Kentsel dönüşüme çok kıymet verdiklerini belirten Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne birinci derece deprem bölgesi olarak görülmüyor ama aslında yıkıcı deprem geçmişimiz de çok eski değil. Yapı stoklarımız konusunda da ciddi sıkıntılarımız var eski yerleşim bölgelerinde bu konuyu öncelikliyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor.

Sağ olsunlar sayın Bakanımız bu konuda Edirne'ye çok kıymet veriyor ve hazırlıklarda bizlere destek oluyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut çalışmalarımızı paylaşacağız."

Konuşmanın ardından katılımcılar AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin açtığı stantları ziyaret etti.

Program kapsamında Polis Parkı'na Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı tabelası asıldı.

Öte yandan depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için lokma dağıtıldı.

Programa Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş ve Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Edirne, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi Anma Programı Edirne'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış

13:20
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 13:39:34. #7.12#
SON DAKİKA: Marmara Depremi Anma Programı Edirne'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.