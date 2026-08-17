Marmara Depremi'nin 27. Yıldönümü - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 27. Yıldönümü

Marmara Depremi\'nin 27. Yıldönümü
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Yalova'da, 17 Ağustos'ta depremde yaşamını yitirenler anıldı, saygı duruşu yapıldı.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar depremin yaşandığı saat 03.02'de anıldı.

Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğinde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yeniden inşa konusunda çok önemli mesafeler katettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AA muhabirine, yıllar önce tarihin en acı gecelerinden birini tecrübe ettiklerini söyledi.

Bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni eden Büyükgümüş, 3 yıl önce de Kahramanmaraş merkezli depremde felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

Büyükgümüş, Marmara Depremi'nin afetlerle mücadele ve yapılaşma konusunda çok önemli bir milat olduğunu vurgulayarak, "Son yaşadığımız 6 Şubat depremiyle birlikte gerçekten devletimizin yeniden inşa konusundaki kapasitesi, koordinasyon kapasitesinin göz doldurduğunu ve tüm dünyaya örnek bir çabanın, seferberliğin ortaya konulduğunu biliyoruz." dedi.

500 bine yakın konutu teslim ederek çok büyük bir başarı ortaya koyduklarını ifade eden Büyükgümüş, "Sadece evler, sadece konutlar değil aynı zamanda okullarıyla, yollarıyla, hastaneleriyle, barajlarıyla 11 şehrimizin tamamını ayağa kaldırdık. Bu tablo bize gösteriyor ki yeniden inşa konusunda çok önemli mesafeler katettik. Şimdi başarmamız gereken bir diğer adım, şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli kılmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel dönüşüm konusunda da büyük bir başarıyı ortaya koyacaklarına yürekten inandıklarını dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Şehrimizde bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Finansmanından, planlama ve koordinasyonuna kadar tüm aşamalarıyla bu çalışmaları hayata geçirme çabası içerisindeyiz. Bu depremlerde bizim kaybettiğimiz canlarımızı geri getirme şansımız yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. O kayıpları yaşayan ailelerimizin acısını dindirecek, bir yerine koyacağımız şey de yok ama onların ruhunu şad edecek, onların aziz hatıralarına hizmet edecek en güzel faaliyetin kentsel dönüşüm konusunda büyük bir seferberlikle başarı ortaya koymak olduğunu biliyoruz. 6 Şubat depreminin ardından yaşanan yeniden inşa faaliyetinin onların ruhunu şad ettiğine inanıyoruz. Yalova'mızda ve 81 ilimizde de bu konudaki çalışmalarımızı, tüm afetlere karşı şehirlerimizi daha dirençli hale getirecek olan çalışmalarımızı başardığımızda, kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını en iyi şekilde anmış olacağız."

Kaynak: AA

Güncel, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nin 27. Yıldönümü - Son Dakika

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