Marmara Gölü için Bilim İnsanları İnceleme Yapıyor - Son Dakika
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Marmara Gölü için Bilim İnsanları İnceleme Yapıyor

2021'de kuruyan Marmara Gölü'nün yeniden su tutması için bilim insanları çevrede incelemeler yapıyor.

01.10.2024 15:17
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Manisa'da 2021 yılında kuruyan Marmara Gölü'nün yeniden su tutması için yürütülen çalışmalar kapsamında bir grup bilim insanı, bölgede inceleme yaptı.

Gölmarmara Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Polat Çetinkaya ve beraberindeki 26 bilim insanı, Marmara Gölü ve gölü besleyen Gördes Barajı'nda araştırma yürütüyor.

Farklı disiplinlerden bilim insanlarının yapacağı çalışma sonucu su kaynaklarının verimli kullanımı, sürdürülebilir tarım, doğal yaşam, doğa tabanlı tarım başlıklarıyla rapor hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşlerine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, gölü eski günlerine döndürmenin mümkün olduğunu, bilim insanlarının çeşitli alternatifleri değerlendireceğini belirtti.

Gölün su tutabilmesi için Gördes Barajı üzerindeki hidroelektrik santral, Ahmetli regülatörü, göl çevresindeki su kaynakları ya da Bozdağ'daki kaynakların kullanılabileceğini aktaran Aykan, şu bilgileri verdi:

"Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak yeri olan ve yöre halkının da geçim kaynaklarından biri olan gölümüz için birden fazla çözüm yolu var. Bizler yerel yöneticiler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeter ki Türkiye'nin ilk iklim davasına konu olan bölge ekosistemi için çok fazla önem arz eden gölümüz tekrar hayat bulsun."

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan da gölün kurumasının doğal yaşama etkilerinin yanı sıra çevredeki tarım arazileri ile geçimini balıkçılıkla sağlayan ailelere verdiği zarara dikkati çekti.

Kuruma süreci

Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde alüvyonal set gölüyken Devlet Su İşleri tarafından 1945 yılında setlerle rezervuara dönüştürülen Marmara Gölü, dolu olduğu dönemlerde yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu.

Kuraklığın ve kaçak sulamaların etkisiyle su seviyesi her geçen yıl azalan göl, 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edildi. 2021 yılında ise tamamen kuruyan gölün sahasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) eliyle tarım yapılmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Gölü için Bilim İnsanları İnceleme Yapıyor - Son Dakika

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