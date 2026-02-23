Marmara Gölü'nde İnceleme - Son Dakika
Marmara Gölü'nde İnceleme

23.02.2026 10:51
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Marmara Gölü'nde halkın sorunlarını dinledi ve çözüm aradı.

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son yıllarda tamamen kuru halde olan ve yeni yeni su tutmaya başlayan Marmara Gölü'nün çevresinde incelemelerde bulundu, yüre halkının sorunlarını dinledi.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan ancak gölün kurumasının ardından bölgeden göç eden ya da farklı iş kollarına yönelen bölge halkı ise yoğun yağışlar sonrasında yeniden umutlandı.

Ziraat odası başkanları ise yeniden eski günlerine dönebilmesi için gölün mutlaka Demirköprü ve Gördes barajları gibi yakın çevrelerdeki su kaynaklarından beslenmesi gerektiğini belirti.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" tescilli ve "kuş cenneti" olarak bilinen Marmara Gölü'nün kurumasıyla birlikte bölgedeki ekosistem değişti. Geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar bölgeden göç etti, gölün kurumasıyla etkilenen göç yolları sonrası 400'e yakın su kuşu da bölgeyi terk etti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son 5-6 yıldır tamamen kuru halde bulunan Marmara Gölü'nün yeniden su tutmaya başlamasını yerinde inceledi.

Başevirgen, Marmara Gölü'nün kurak olmasının Gediz Ovası'nı da etkilediğini belirtti. Başevirgen, "Ancak en büyük sorunu Gölmarmara'da yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan bölge halkı yaşıyor. Gölmarmara'yı yeniden yaşatmamızın en önemli amacı bu bölge. Marmara Gölü'nün kurumuş olması 400'ün üstünde kuş türü olan bu bölgenin ekosistemini değiştiriyor. Gördes Barajı yavaş yavaş büyüdükçe göl ufalıyor, 2020 yılında da göl komple kuruyor. Geçmişte bölgede yangın olduğunda gölden su alarak yangını söndürüyorlardı, şimdi onu da yapamıyorlar" dedi.

