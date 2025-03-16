Marmara Üniversitesi'nde Protestoya Kınama Cezası - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi'nde Protestoya Kınama Cezası

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Rektör Mustafa Kurt, 'sur cinayetleri' protestosu nedeniyle öğrencilere kınama cezası verdi.

16.03.2025 13:45
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in öldürüldüğü ve kamuoyunda "sur cinayetleri" olarak bilinen cinayetleri protesto eden öğrencilere, "izinsiz basın açıklaması yapıp kampüs trafiğini engelledikleri" gerekçesiyle kınama cezası verdi.

İstanbul Fatih'teki surlarda 4 Ekim 2024 tarihinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in, Semih Çelik tarafından katledilmesi, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış ve ülke çapında protestolara yol açmıştı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ise Göztepe Yerleşkesi'nde kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere, izinsiz basın açıklaması yapıp kampüs trafiğini engelledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, soruşturma sonucunda, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto eden öğrencilere kınama cezası verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesinde 9 Ekim 2024 tarihinde izinsiz basın açıklaması düzenlemek, siyah bezi yere sererek '6284 yaşatır' yazısını yazdıktan sonra içeriğinde 'karar verildi' yazılarının olduğu balyoz şeklinde yumruk altında Cumhurbaşkanı'nın karikatürünü resmeden pankartı açtığınız, eylem yapmanız nedeniyle kampüs giriş-çıkışlarının trafiğe kapatılması ve bu nedenden dolayı birçok kişinin kampüse giriş-çıkışlarında sorun yaşanmasına sebebiyet verdiğiniz iddiası ile üniversitemiz rektörlüğü tarafından hakkınızda soruşturma açılmıştır.

Açılan disiplin soruşturması neticesinde; soruşturmaya konu fiilin 2547 Sayılı Kanun'un 54/1/b- 1 maddesinde yer alan 'Öğrenme ve Öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak' fiilini oluşturduğu sonucuna ulaşılmış olup, fiilin ağırlığı ve işleniş biçimi dikkate alınarak aynı Kanunun 54/1/b maddesi kapsamında 'Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma' cezası verilmesinin uygun olduğu ancak daha önce herhangi bir disiplin cezası almadığınız dikkate alınarak cezada indirim yapılmış ve bu nedenle hakkınızda 2547 Sayılı Kanunun 54/1/a maddesi kapsamında 'kınama' cezası verilmesi uygun görülmüştür."

Kaynak: ANKA

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