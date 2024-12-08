Marmara ve İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın Marmara'nın batısı ve İstanbul çevreleri için kuvvetli yağış beklendiğini, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09 Aralık 2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."