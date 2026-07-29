Marmara ve Kuzey Ege'ye Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Marmara ve Kuzey Ege'ye Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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