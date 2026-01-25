Yüceer: Basınla Konuşan Şehirler Gelişir

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'nin Marmara Yerel Medya Buluşması'nda, "Eleştiriden korkmayan yönetimler güçlenebilirler. Şeffaflıktan kaçmayan idareler güven kazanabilirler. Basınla kavga eden değil, basınla konuşan şehirler gelişir. Bu anlayışla hareket ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Hesap verilebilirliği biz bir zorunluluk olarak görmüyoruz. Tam tersi, demokrasinin bir erdemi olarak görüyoruz" dedi.

CHP İletişim Birimi tarafından Tekirdağ'da Marmara Yerel Medya Buluşması düzenlendi. Programın açılış konuşmalarını CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yaptı.

Buluşmada konuşan Candan Yüceer, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun, katledilişinin 33. yılında dün anıldığını belirterek, şunları söyledi:

"'Cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan böylesi bir toplumda mezar taşı gibi suskun kalmamaktır, susmamaktır' diyen 'Susanlar da bu insanlık suçuna katılmış olur' diyerek her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine cesurca giden, kalemini demokrasiden ve doğruluktan yana kullanırken asla eli titremeyen Uğur Mumcu'nun dün aramızdan ayrılışının, hain bir pusuyla katledilişinin 33'üncü yıl dönümüydü. Ben Cumhuriyet gazetesiyle okuma yazmayı sökmüş bir kardeşinizim. Babam okumadığımızda onun köşe yazılarını keserdi. Bize 'Bunu muhakkak okumanız lazım' diyerek Uğur Mumcu'nun köşe yazıları bizim evimizde böyle giderek yükselirdi. Cenazesinde yağmur yağıyordu. Çok büyük bir kalabalık vardı, herkes gerçekten çok üzgündü. Böylesi bir değerin, böylesi bir araştırmacı ve belgeci gazeteciliğin adı olan, bugün iletişim fakültelerinde araştırmacı ve belgeli gazeteciliğin adı Uğur Mumcu'dur diyerek bugün o derslerde bu okutuluyorsa, bugün o anılıyorsa bu gerçekten çok hak edilmiş bir unvan. Dolayısıyla kendisini tariflediği şekliyle özgürlükçü, demokrat, cumhuriyetçi, laik, anti emperyalist, insan hakları savunucusu; yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanı, bu güzel insanın katledişinin, aramızdan ayrılışının 33'üncü yıl dönümünde ben de onu rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum."

"Gerçek demokrasi, özgür basınla mümkündür"

Candan Yüceer, demokrasinin sadece sandıktan ibaret değil, ara sıra soran bir gazeteci, cevap veren bir yönetici, hesap veren bir kamu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Demokrasi, karanlıkta bırakılan gerçeklere ışık tutan, güç karşısında eğilmeyen, halk adına konuşabilen özgür basınla mümkündür. Yerel medya ise işte bu demokrasinin en sahici, en samimi, en vicdanlı yüzü. Mahallenin sesini duyuyorsunuz. Sokağın nabzını tutuyorsunuz. Vatandaşın derdini manşete, sosyal medyaya taşıyorsunuz. Ulusal gündemin gölgesinde kalmadan yerelin hakikatini savunuyorsunuz. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şuna inanıyoruz ki eleştiriden korkmayan yönetimler güçlenebilirler. Şeffaflıktan kaçmayan idareler güven kazanabilirler. Basınla kavga eden değil, basınla konuşan şehirler gelişir. Bu anlayışla hareket ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Hesap verilebilirliği biz bir zorunluluk olarak görmüyoruz. Tam tersi, demokrasinin bir erdemi olarak görüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçek demokrasi yöneten ve yönetilenleri buluşturan, eleştiren, sorgulayan, doğruyu doğruyla, yanlışı yanlışla yüzleştiren özgür basınla mümkündür."

"Yerel basın güçlüyse yerel demokrasi de güçlü olur"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bir şeffaf yönetim, halkla bütünleşen projeler ve sağduyulu iletişim anlayışıyla çalıştıklarını anlatan Yüceer, "Ancak biliyoruz ki bu yolda basının titiz takibi ve cesur soruları ve ilkeli duruşu bizler için de olmazsa olmazdır. Bugünkü yerel medya buluşması, işte tam da bu gerçekleri konuşmak, sorunları doğrul olarak saptamak, adlandırmak ve birlikte çözüm üretmek için bir arada sizleri getirdi. Biz diyoruz ki sadece haber yapan bir mecra değil basın. Bizler için bir hafıza, gerçekten bu noktada, şehrimizin hafızası noktasında en çok danıştığımız ve faydalandığımız bir meslek grubusunuz. Aynı zamanda vicdanı, aynı zamanda da olmazsa olmaz denetim mekanizması. Kısacası yerel basın güçlüyse diyoruz ki yerel demokrasi de güçlü olur" diye konuştu.

Başkan Candan Yüceer, Trakya'nın, Marmara'nın çok hızlı büyüdüğünü, çok hızlı geliştiğini ifade ederek, "Çok ağır çevre sorunu, su sorunu, iklim değişikliği, sanayileşme, ciddi bir göç stresi altında oluyor. Bu saydığım her bir konu ayrı bir başlık konusu. İşte sizler de bu sorunların dile getirilmesi noktasında, çözüm bulunması noktasında; yangında, selde, kazalarda, meclis toplantılarımızda, bazen mahkeme salonlarında, fabrikalarda, her yerde sürekli haber peşindesiniz. Birçok zorlukla da mücadele ediyorsunuz. Artan maliyetlerle, azalan gelir kalemleriyle, baskılarla, kısıtlamalarla, her gün değişen mevzuatlarla mücadele ediyorsunuz" dedi.