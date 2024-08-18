Marmaraereğlisi'nde düzenlenen 2. Karpuz Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaraereğlisi'nde düzenlenen 2. Karpuz Festivali başladı

Geniş Video İzle

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 2. Karpuz Festivali, vatandaşların katılımıyla başladı. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, maddi olumsuzluklara rağmen insanların morale ihtiyacı olduğunu belirterek festivalin düzenlendiğini söyledi. Festivalde çocuklar için etkinlikler yapıldı ve Betül Demir konser verdi.

18.08.2024 11:18  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TEKİRDAĞ) - Marmaraereğlisi'nin düzenlediği geleneksel 2'inci Karpuz Festivali vatandaşların katılımıyla başladı. Festivalde konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "Belediyecilik anlamında istediğimiz şeyleri maddi olumsuzluklardan dolayı yapamıyoruz ama bu kötü günlerde insanlarımızın morale ihtiyacı var dedik ve festivalimizi düzenledik" dedi.

Marmaraereğlisi Belediyesi, yaz aylarından düzenlediği ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle halkı bir araya getirmeye devam ediyor. 2'inci Geleneksel Karpuz Festivali, şehitler ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivalde gün boyunca çocuklar için etkinlikler yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "31 Mart'tan önce adayken demiştik ki Marmaraereğlisi'nin 40 kilometre sahili var. Neden bir Bodrum, Marmaris olamıyoruz demiştik? Kahveden kahveye dedikoduları bitirip herkesi kucaklayalım demiştik. Sizler, 31 Mart'ta partimize ve bizlere görev verdiniz. Belediyecilik anlamında istediğimiz şeyleri maddi olumsuzluklardan dolayı yapamıyoruz ama bu kötü günlerde insanlarımızı morale ihtiyacı var dedik ve festivalimizi düzenledik" dedi.

Bozkurter'in konuşmasının ardından Flyboard gösterisi, pinyata ve karpuz yeme yarışması yapıldı. Tekirdağ Kent Orkestrasının sahne performansından sonra Betül Demir, konseri vatandaşlara keyifli anlar yaşatıldı.

Marmaraereğlisi\'nde düzenlenen 2. Karpuz Festivali başladı
Kaynak: ANKA

Mustafa Onur Bozkurter, Marmaraereğlisi, Betül Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi'nde düzenlenen 2. Karpuz Festivali başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Ali Koç’a sahada saldıran zanlı gözaltında Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında
10:23 Vücudunda bu iz olanlar şanslı Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı
10:23 Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü
03:46 Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi
02:29 Kız kardeşleri canından eden kaza Otomobildeki yazı tüyler ürpertti Kız kardeşleri canından eden kaza! Otomobildeki yazı tüyler ürpertti
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 11:44:19. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaraereğlisi'nde düzenlenen 2. Karpuz Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement