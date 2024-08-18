Marmaraereğlisi\'nde düzenlenen 2. Karpuz Festivali başladı

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(TEKİRDAĞ) - Marmaraereğlisi'nin düzenlediği geleneksel 2'inci Karpuz Festivali vatandaşların katılımıyla başladı. Festivalde konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "Belediyecilik anlamında istediğimiz şeyleri maddi olumsuzluklardan dolayı yapamıyoruz ama bu kötü günlerde insanlarımızın morale ihtiyacı var dedik ve festivalimizi düzenledik" dedi.

Marmaraereğlisi Belediyesi, yaz aylarından düzenlediği ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle halkı bir araya getirmeye devam ediyor. 2'inci Geleneksel Karpuz Festivali, şehitler ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivalde gün boyunca çocuklar için etkinlikler yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "31 Mart'tan önce adayken demiştik ki Marmaraereğlisi'nin 40 kilometre sahili var. Neden bir Bodrum, Marmaris olamıyoruz demiştik? Kahveden kahveye dedikoduları bitirip herkesi kucaklayalım demiştik. Sizler, 31 Mart'ta partimize ve bizlere görev verdiniz. Belediyecilik anlamında istediğimiz şeyleri maddi olumsuzluklardan dolayı yapamıyoruz ama bu kötü günlerde insanlarımızı morale ihtiyacı var dedik ve festivalimizi düzenledik" dedi.

Bozkurter'in konuşmasının ardından Flyboard gösterisi, pinyata ve karpuz yeme yarışması yapıldı. Tekirdağ Kent Orkestrasının sahne performansından sonra Betül Demir, konseri vatandaşlara keyifli anlar yaşatıldı.