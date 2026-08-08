Marmaraereğlisi Karpuz Festivali'nde Mahsun Kırmızıgül Rüzgarı
Mahsun Kırmızıgül, Karpuz Festivali'nde konser verdi, katılımcılar şarkılara eşlik etti.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Karpuz Festivali kapsamında Mahsun Kırmızıgül konser verdi.
Festival alanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Kırmızıgül, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirdi.
Katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, cep telefonlarının ışıklarıyla festival alanında renkli görüntüler oluştu.
Festival etkinlikleri, çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla devam edecek.
Kaynak: AA
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