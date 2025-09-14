Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaraereğlisi'nde Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
