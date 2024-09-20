Marmaraereğlisi'nde Halk Eğitim Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Halk Eğitim Merkezi Protokolü İmzalandı

Hayırsever Betül Sarıkurt tarafından halk eğitim merkezi yaptırılacak. Protokol valilikte imzalandı.

20.09.2024 09:47
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Marmaraereğlisi ilçesinde hayırsever desteğiyle halk eğitim merkezi yaptırılması için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arsa üzerine hayırsever Betül Sarıkurt tarafından 6 derslikli Halk Eğitim Merkezi binası yaptırılacak.

Halk Eğitim Merkezi binasının yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından valilikte imzalandı.

Vali Soytürk, hayırsevere teşekkür ederek, merkezin ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yapılacak merkez içerisinde dersliklerin yanı sıra 400 kişilik tiyatro ve konferans salonu da bulunacak.

Kaynak: AA

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