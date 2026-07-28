Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden Marmaraereğlisi’nde kıyı temizliği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marine Litter Watch-MLW) kapsamında Marmaraereğlisi'nde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Marmaraereğlisi Çeşmeli Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllü vatandaşlar ve programın proje yürütücülerinin katılımıyla kıyı şeridindeki atıklar toplandı.

Yaklaşık 100 kilogram atığın toplandığı çalışmayla deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasının yanı sıra deniz çöpleri konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı. Etkinlik boyunca kıyıdan toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak kayıt altına alındı.

ULUSLARARASI ÇEVRE PROGRAMINA KATKI

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yürütülen Deniz Çöpleri İzleme Programı, denizlerdeki atıkların izlenmesi, kayıt altına alınması ve deniz kirliliğine ilişkin farkındalığın artırılmasını hedefliyor.

Program kapsamında vatandaşların da veri toplama süreçlerine katılımı teşvik edilerek deniz çöpleriyle mücadelede toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarla uluslararası çevre izleme süreçlerine katkı sunarken, denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı sürdürüyor.