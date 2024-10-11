Marmaraereğlisi'nde Kız Çocukları Günü Semineri Düzenlendi

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında çocukların sağlıklı gelişimi ve özgüven kazanımını desteklemek amacıyla seminer düzenledi. Uzman Klinik Psikolog Nigar Çiçek'in katılımıyla gerçekleştirilen "Mutlu Çocuklar, Umutlu Yarınlar" semineri, kız çocuklarının kendi sınırlarını belirleme ve güvenli ilişkiler kurma konularına dikkati çekti.

Seminer, Gençlik Merkezi öğrencileri ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Nigar Çiçek, çocukların bedenlerini tanımalarının ve kişisel sınırlarını fark etmelerinin önemini vurgularken, istemedikleri bir durumla karşılaştıklarında nasıl tepki vermeleri gerektiği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ailelere çocuklarının bu süreçte nasıl bilinçlendirilmesi gerektiği konusu anlatıldı.

Psikolog Nigar Çiçek, çocukların küçük yaşlardan itibaren kendilerini savunma becerilerini kazanmalarının, sağlıklı özgüven gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirtti. Bu doğrultuda, çocukların kendi bedenleri ve sınırları konusunda bilinçlenmesinin uzun vadede daha güvenli ve sağlıklı bireyler yetişmesine olanak tanıyacağına dikkat çekti.

Marmaraereğlisi Belediyesi yetkilileri, etkinliklerle çocukların gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ve geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.