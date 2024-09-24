Marmaraereğlisi\'nde Narin Minik Kalpler Okul Öncesi Kursu Açıldı

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi, eğitime destek sağlamak amacıyla yeni projesi Narin Minik Kalpler Okul Öncesi Kursu'nu hizmete açtı. Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası'nda Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde yer alarak faaliyete geçen okul öncesi kursu, eğitim alanında önemli bir eksiği kapatmayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, çocukların eğitimine verdikleri önemi vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her adımında yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kurs ile çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenebilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyoruz. İlçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak bu tür eğitim projelerine devam edeceğiz" dedi.

"Bu seçim vaatlerimizden yalnızca bir tanesiydi"

Başkan Bozkurter, kursun açılışını coşkuyla gerçekleştirdiklerini ve miniklerin burada hem öğrenme imkanı bulacaklarını hem de yeni arkadaşlıklar kuracaklarını belirtti. Bozkurter, "Bu projeyle, hazırlık eğitimi almayan hiçbir çocuğumuz kalmasın istedik. Özel okullara yüksek ödemeler yapmadan, sosyal demokrat belediyelerin bünyesinde yer alan okul öncesi eğitim hizmetini biz de ilçemize kazandırıyoruz. Bu, seçim vaatlerimizden yalnızca bir tanesiydi" diye konuştu.

Başkan Bozkurter, kursa ismini verdikleri Narin Minik Kalpler Okul Öncesi Kursu'nun, geçen günlerde katledilen Narin'in anısını yaşatacağını ifade etti. Ayrıca, Sultanköy'de Türkan Saylan'ın ismini taşıyacak yeni bir okul öncesi kursu daha açacaklarını, mevcut belediye binasında bulunan kursu da yenileyerek Zübeyde Hanım Kursu adıyla hizmete sunacaklarını açıkladı.

Eğitime yönelik projelerinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Bozkurter, İlköğretim Haftası'nda birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye desteği sağladıklarını ve LGS ile YKS'ye hazırlanan öğrencilere de Akademi Kart desteği vererek sınava hazırlık süreçlerinde yanlarında olacaklarını söyledi.

Başkan Bozkurter, okul öncesi kursunda eğitim alacak tüm çocuklara başarılar diledi.