Marmaraereğlisi\'nde beslenme alışkanlıkları nedeniyle pelikanlar göç etmedi

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Tekirdağ'da Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçıların beslenme alışkanlıklarına müdahalesi nedeniyle iki pelikan Afrika'ya giden kolonilerine katılmayıp ilçede kaldı.

Her yıl sonbaharda olduğu gibi Avrupa'dan Afrika'ya göç eden pelikanlar bir süre Marmaraereğlisi ilçesinde mola verdi.

Mola için ilçede bir süre konaklayan 20'nin üzerinde pelikan daha sonra Afrika'ya doğru yola çıktı.

Ancak iki pelikan, balıkçıların ikramlarını tercih edip göç eden sürüye katılmadı.

Balıkçılar ilçeden ayrılmayan pelikanlara "Osman ve İbo" adını verdi.

Balıkçılar tezgahlarından balıklar vererek kanatlı misafirlerini beslemeye devam ediyor.

"Maskot oldular"

Balıkçı Göksel Kılıç, AA muhabirine, pelikanların ilçenin maskotu haline geldiğini söyledi.

Pelikan sürüsünden ikisinin ilçeden ayrılmayışına şaşırdıklarını ifade eden Kılıç, "Mola veren pelikanlar normalde 22'ydi, 2'si göçmekten vazgeçti burada kaldı, normalde sıcağa göçer bunlar. Vatandaşlar kalan pelikanlara ilgi gösteriyor. Biz de memnunuz. Bazı vatandaşlar tezgahlardan balık alıp, pelikanları besliyor." dedi.

Kılıç, ilçe sakinlerinin pelikanları sevdiğini, onlara da isim taktıklarını belirtti.

Marmaraereğlisi'nde yaşayan Ünal Evgin de sahilde ve balıkçı tezgahlarında gezinen pelikanların herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

-"Vatandaş iyi niyetle de olsa yaban hayvanlarını beslememeli"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin ise pelikanların vatandaşlar tarafından besin ihtiyacının karşılanmasından dolayı göç etme davranışını durduğunu ifade etti.

Şirin, yaban hayvanlarının acil durumlar haricinde beslenmemesi uyarısında bulundu.

Yaban hayatına müdahalenin doğru olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Şirin şunları kaydetti:

"Normalde pelikanlar kışı geçirmeleri için Afrika'ya göç ederler ancak Marmaraereğlisi'nde 2 pelikan vatandaşlar tarafından beslendikleri için göç etme davranışlarını durdurmuş.

2 pelikan bu davranış yüzünden kışı burada geçirebilir ya da bir süre sonra buradan ayrılabilir. Bu durum şartlara bağlı olarak değişebilir. Canlıların doğasına mümkün olduğunca müdahale etmememiz yerinde olacaktır."