Marmaraereğlisi\'nde Tarla Yangını

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarlalara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
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