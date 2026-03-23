Marmaris 2026 Turizm Sezonuna Merhaba Dedi

Marmaris'e 2026 turizm sezonunun açılışı kapsamında İngiltere'den gelen turist kafilesi, otel girişinde düzenlenen törenle çiçeklerle karşılandı.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, "Marmaris'in ve bizlerin en büyük gelir kaynağı olan turistlere Türk misafirperverliğini her zamanki gibi en iyi şekilde gösterelim. Kıymetli esnafımızdan ricam, üzerimize düşeni yapalım, dükkanlarımızı açalım ve hazırlıklarımızı tamamlayalım. 2026 yaz sezonunun hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını ümit ediyoruz" dedi.

İlçedeki konaklama tesisleri ve çarşı esnafı da sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Turistleri en iyi şekilde ağırlamak için otellerde rezervasyon kontrolleri, temizlik ve hizmet organizasyonları yapıldı.