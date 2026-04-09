Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş., 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. Toplantı, 11 Mart 2019 tarihinde saat 16:30'da İstanbul, Şişli'deki Divan İstanbul Oteli'nde yapılacak. Pay sahiplerinin toplantıya katılımı için 10 Mart 2019 tarihine kadar pay sahibi olmaları gerekiyor.

Gündem maddeleri arasında, 2018 yılı faaliyet raporunun okunması ve onaylanması, finansal tabloların görüşülmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, kar dağıtım politikası, yönetim kurulu üye seçimleri ve ücret politikası gibi konular yer alıyor. Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi de gündemde bulunuyor.

Toplantıya ilişkin gerekli belgeler, genel kurul ilan metni ve bilgilendirme notları şirket tarafından pay sahiplerine sunulmuştur. Bu duyuru, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır.