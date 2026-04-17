Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: "Öçk Bölgesindeki İmar Sorunu Bir An Önce Çözülmeli"

17.04.2026 15:30  Güncelleme: 16:20
Marmaris'in turistik köylerinde yıllardır çözülemeyen imar sorununa dikkat çeken Başkan Acar Ünlü, yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelen Ünlü, yerel işbirlikleri ve imar planlarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ÖÇK bölgesindeki yıllardır çözülemeyen imar sorununu bir kez daha gündeme taşıyarak yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in turistik köylerinde yıllardır çözülemeyen imar sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından düzenlenen Uluslararası 2'nci Karya Vizyon Turizm Buluşması; kamu yöneticilerini ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Stratejik turizm yaklaşımlarından onarıcı turizm modellerine kadar pek çok konunun ele alındığı toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. GETOB Başkanı Cengiz Aygün'ün ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Başkan Ünlü, Marmaris'in turistik mahallelerinde yıllardır çözülemeyen imar sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Başkan Ünlü; sorunun çözülmesi için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'ye çağrıda bulundu.

Marmaris marka şehir olmalı

Toplantıda Marmaris'in geleceğine dair atılan adımları anlatan Başkan Ünlü, "Doğa ile barışık ve uyumlu, yerel ekonomiyi güçlendiren, yerel kültürü canlı tutan bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Yerel iş birlikleri yapıyor, AB fonlarını Marmaris'e kazandırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana iddiamız net: Marmaris bir marka şehir olmalı. Sadece bir turizm kenti demek Marmaris'e haksızlık olur. Evet, bir turizm kentiyiz ama burası aynı zamanda bizim yaşam alanımız. Bizler iyi bir kentte yaşamak istiyoruz. İnsanların hayalini kurduğu bir yer olmak istiyoruz. Tatil yapmak istediğimiz kentler gibi olan bir Marmaris için çalışıyoruz" dedi.

İmar planları artık çıkmalı

Marmaris'in turistik mahallelerindeki imar sorununa da değinen Başkan Ünlü, "Maalesef köyler göz ardı ediliyor. Oysa burada büyük bir hazine var. ÖÇK bölgesi olan bu alanlarda imar planlarının yıllardır yapılamaması ciddi bir sorun yaratıyor. Marmaris'i yüzyıllardır koruyarak bugünlere getiren insanların torunları, zengin toprakların fakir bekçileri olmaya devam ediyor. Oysa büyümemiz ve sahip olduğumuz değerleri sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Bu nedenle imar planlarının hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Vekilim; artık bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Biz yerel yönetim olarak her türlü iş birliğine hazırız" açıklamasını yaptı.

Turizm kentlerine özel bütçe

Turizm kentlerinin önemli sorunlarından birinin de bütçeden yerleşik nüfusa göre pay alınması olduğunu belirten Ünlü, "Marmaris'i Türkiye'nin misafir odalarından biri olarak görüyoruz. Turizm kentleri, misafirlerini her an ağırlamaya hazır olmalı. Ancak belediyelerin ekonomik koşulları yeterli değil. 100 binin altındaki nüfusa göre gelir elde ederken, yaz aylarında bunun 5 katı nüfusa hizmet veriyoruz. Bu durumun Türkiye'nin ekonomik politikaları çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Advertisement
