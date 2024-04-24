Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, önceki dönem başkanı ağırladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ağırladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin önceki Başkanı Gürün, Başkan Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Yerel seçimlerin ardından Muğla'nın yeni seçilen ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretlerinde bulunan Gürün, Ünlü'yü de makamında ziyaret ederek, başarılı bir çalışma dönemi diledi.

Gürün'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü, "Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle hepimize ağabeylik yapacak olan değerli başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Güzel günleri hep birlikte omuz omuza çalışarak getireceğiz" dedi.