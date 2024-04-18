Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, turizm sezonu öncesinde incelemelerde bulundu

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, turizm sezonu öncesinde Yat Limanı, Barlar Sokağı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı'da incelemelerde bulundu.

Başkan Ünlü, özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Yat Limanı, Barlar Sokağı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı'da inceleme yaptı. Fen İşleri Müdürü Özgür Han ve Zabıta Müdürü Metin Kaleminali ile Yat Limanı'ndan Uzunyalı'nın sonuna kadar yürüyen Başkan Ünlü, esnafın da görüşünü alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü, saha incelemesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"SEZONA HAZIR OLACAĞIZ"

"Marmaris'te sezonun sorunsuz geçmesi için tüm tedbirleri alacak, yapılması gereken çalışmaları hızla bitireceğiz. Yat Limanı'nda Büyükşehir Belediye'miz ve diğer kurumlarla koordineli olarak sıkıntıları bertaraf edecek, ilçemizi sezona hazır hale getireceğiz. Bizler Marmaris'te nitelikle ve 12 aya yayılmış bir turizm hedefliyoruz. Bunun için de en çok esnafımızın desteğine ihtiyacımız var tabii ki. Yaptığımız tüm çalışmalarda onların menfaatini düşünerek hareket ediyoruz."