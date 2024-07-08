Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü'nde incelemelerde bulundu

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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu da mesaisine devam ederek, ilçenin turistik mahallelerinden Hisarönü'nde incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu ilçenin turistik mahallelerinden Hisarönü'nde incelemelerde bulundu. Fen İşleri, Zabıta, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürleriyle bölgeyi dolaşan Başkan Ünlü, esnaf ve tatilcilerle görüştü. Tespit edilen sorunlarla ilgili denetimlerde bulunan Başkan Ünlü, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ünlü, "Mahalle mahalle saha çalışmalarını sürdürüyoruz, halkımızla görüşerek sorunları ve eksikleri tespit ediyoruz. Hisarönü'nde de bölge sakinlerimizle, esnafımızla ve tatilcilerimizle buluştuk. Birim müdürlerimiz ve mahalle muhtarımız Fatih Turgut ile birlikte bölgeyi gezdik, yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bizler sokağın sesini dinlemeye devam edeceğiz. Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Marmaris için çok çalışacağız" dedi.