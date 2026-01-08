Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den AKP'li Meclis Üyelerine, İmar Sorununa Çözüm Çağrısı

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, imar sorunlarının çözümü için AK Partili meclis üyelerine çağrıda bulunarak, "Ne siz devletsiniz ne biz. Hepimiz devlet adına görev yapan insanlarız. Bu asırlık sorunu bir asır daha sürdürmeye kimsenin hakkı yok. İnsanlar atalarından miras kalan toprakta suçlu duruma düşüyor. Çocuğunu evlendirecek, ev yapamıyor. Sonunda toprağını satmak zorunda kalıyor. Marmaris'in geleceği bu sıkışmışlıkla kurtarılamaz" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin 2026 yılı ilk toplantısında konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunlarına dikkat çekti. Marmaris'te imar düzeninin çöktüğünü ifade eden Ünlü, bu durumun bedelini ise vatandaşların ödediğini söyledi. Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesindeki imar planlarının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Ünlü, AK Partili meclis üyelerine seslenerek, hükümet nezdinde birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu.

"Marmarisliler imarsızlık yüzünden suç işlemeye mecbur bırakılıyor"

Özel Çevre Koruma statüsünün Marmaris halkı için bir cezaya dönüştüğünü vurgulayan Başkan Ünlü, köylülerin imarsızlığa mahkum edildiğini, bazı şirketlere ise aynı bölgede olması gerekenin çok üzerinde imar hakkı tanındığını ifade etti. Başkan Ünlü, "Kümesini yapan köylü suçlu, dağı oyan güçlü yatırımcı mağdur gösteriliyor. Marmarisliler kendi toprağında imarsızlık yüzünden suç işlemeye mecbur bırakılıyor" dedi. Kırsal mahallelerde imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu hatırlatan Ünlü, bu konuda da yıllardır bir sonuç alınmadığını söyledi. Bakanlığın imar planlarının yapılması için 4 yıl önce ihale yaptığını ve iki firmanın bu ihaleleri aldığını bildiklerini belirten Ünlü, "Dört yıl geçmiş ortada ne plan var ne ilerleme! Bu belirsizlik hem sosyal hem hukuksal sorunları büyütüyor" dedi.

"Marmaris'in geleceği bu sıkışmışlıkla kurtarılamaz"

"Bakanlığa biz altyapısını hazırlayalım, planları siz yapın" teklifini de sunduklarını dile getiren Başkan Ünlü, Marmaris'in nefes alamaz hale geldiğini söyledi. Ünlü, "Vatandaş diyor ki; 'oğlum evleniyor, ev yaptım. Kanser hastasıyım, buraya yaşamaya geldim, ev yaptım.' Devlet diyor ki; 'kaçak, yıkacağız.' Devlet de vatandaş da haklı. İşte devletin görevi burada başlıyor. Bu düğümü çözmek zorundayız" diye konuştu.

