Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den AKP'li Meclis Üyelerine, İmar Sorununa Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den AKP'li Meclis Üyelerine, İmar Sorununa Çözüm Çağrısı

08.01.2026 11:36  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçedeki uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunlarına dikkat çekerek, hükümetle iş birliği çağrısında bulundu. Ünlü, imarsızlık nedeniyle vatandaşların zor duruma düştüğünü ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, imar sorunlarının çözümü için AK Partili meclis üyelerine çağrıda bulunarak, "Ne siz devletsiniz ne biz. Hepimiz devlet adına görev yapan insanlarız. Bu asırlık sorunu bir asır daha sürdürmeye kimsenin hakkı yok. İnsanlar atalarından miras kalan toprakta suçlu duruma düşüyor. Çocuğunu evlendirecek, ev yapamıyor. Sonunda toprağını satmak zorunda kalıyor. Marmaris'in geleceği bu sıkışmışlıkla kurtarılamaz" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin 2026 yılı ilk toplantısında konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunlarına dikkat çekti. Marmaris'te imar düzeninin çöktüğünü ifade eden Ünlü, bu durumun bedelini ise vatandaşların ödediğini söyledi. Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesindeki imar planlarının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Ünlü, AK Partili meclis üyelerine seslenerek, hükümet nezdinde birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu.

"Marmarisliler imarsızlık yüzünden suç işlemeye mecbur bırakılıyor"

Özel Çevre Koruma statüsünün Marmaris halkı için bir cezaya dönüştüğünü vurgulayan Başkan Ünlü, köylülerin imarsızlığa mahkum edildiğini, bazı şirketlere ise aynı bölgede olması gerekenin çok üzerinde imar hakkı tanındığını ifade etti. Başkan Ünlü, "Kümesini yapan köylü suçlu, dağı oyan güçlü yatırımcı mağdur gösteriliyor. Marmarisliler kendi toprağında imarsızlık yüzünden suç işlemeye mecbur bırakılıyor" dedi. Kırsal mahallelerde imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu hatırlatan Ünlü, bu konuda da yıllardır bir sonuç alınmadığını söyledi. Bakanlığın imar planlarının yapılması için 4 yıl önce ihale yaptığını ve iki firmanın bu ihaleleri aldığını bildiklerini belirten Ünlü, "Dört yıl geçmiş ortada ne plan var ne ilerleme! Bu belirsizlik hem sosyal hem hukuksal sorunları büyütüyor" dedi.

"Marmaris'in geleceği bu sıkışmışlıkla kurtarılamaz"

"Bakanlığa biz altyapısını hazırlayalım, planları siz yapın" teklifini de sunduklarını dile getiren Başkan Ünlü, Marmaris'in nefes alamaz hale geldiğini söyledi. Ünlü, "Vatandaş diyor ki; 'oğlum evleniyor, ev yaptım. Kanser hastasıyım, buraya yaşamaya geldim, ev yaptım.' Devlet diyor ki; 'kaçak, yıkacağız.' Devlet de vatandaş da haklı. İşte devletin görevi burada başlıyor. Bu düğümü çözmek zorundayız" diye konuştu.

Sorunun siyaset üstü olduğunun altını çizen Ünlü, çözüm için hükümetle iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. AK Partili meclis üyelerine seslenen Başkan Ünlü, "Ne siz devletsiniz ne biz. Hepimiz devlet adına görev yapan insanlarız. Bu asırlık sorunu bir asır daha sürdürmeye kimsenin hakkı yok. İnsanlar atalarından miras kalan toprakta suçlu duruma düşüyor. Çocuğunu evlendirecek, ev yapamıyor. Sonunda toprağını satmak zorunda kalıyor. Marmaris'in geleceği bu sıkışmışlıkla kurtarılamaz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Acar Ünlü, Marmaris, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den AKP'li Meclis Üyelerine, İmar Sorununa Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürüklendi Yolcular mahsur kaldı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:13:34. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den AKP'li Meclis Üyelerine, İmar Sorununa Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.