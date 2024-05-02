Marmaris Belediye Başkanı Selimiye Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu

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Lüks aracı bu hale bir at getirdi

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, her yaz binlerce turist ağırlayan Selimiye Mahallesi'nde sezon öncesi incelemelerde bulundu.

Göreve gelmesinin ardından merkeze uzak mahallelerde durum tespiti için incelemelerde bulunan Başkan Ünlü, dün mesaisini Selimiye'ye ayırdı. Başkan Ünlü'ye Mahalle Muhtarı Kıvanç Akgül de eşlik etti.

Mahalleyi baştan aşağıya yürüyen Ünlü, sezon hazırlığı yapan esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahallede geçmiş dönemde yapılan çalışmaları inceleyen Ünlü, yapılması gereken acil işlerle ilgili birim müdürleriyle istişare ederek gerekli talimatları verdi, notlar aldırdı.

Ünlü, Selimiye ziyaretine ilişkin, "Mahalle Muhtarı'mız Kıvanç Akgül'ün de katılımıyla bugüne kadar yapılanları inceledik, yapılması gerekenleri tespit ederek, bölge sakinlerimizin düşüncelerini dinledik. Eksiklerle ilgili notlarımızı alırken sezon başlamadan önce aciliyeti olan sorunların çözülmesi için müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk" dedi.