Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, İngiltere Büyükelçisi Anderson\'la turizmi görüştü

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, İngiliz turistlerin Marmaris turizmindeki yeri, turizmin 12 aya yayılması ile kültürel, sosyal ve çevresel alanlarda geliştirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson ve beraberindeki heyet, Başkan Ünlü'yü ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Marmaris ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, turizmde iş birliği olanakları ve İngiliz ziyaretçilerin kentteki deneyimlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Marmaris'in İngiliz turistler için önemli bir tatil destinasyonu olduğuna dikkat çekilen görüşmede, İngiliz vatandaşlarının güvenli ve sorunsuz bir tatil geçirmesi için yerel yönetimler ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER ELE ALINDI

Ünlü, Marmaris'in yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde ziyaretçi ağırlayan bir turizm merkezi olması amacıyla yürütülen çalışmaları heyetle paylaştı. Ünlü, Deniz Ürünleri Festivali, yelken organizasyonları, uluslararası kültür ve spor etkinlikleri ile yılbaşı programlarının turizmi çeşitlendirme ve sezonu uzatma hedefinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Görüşmede, İngiliz turistlerin otel dışındaki sosyal ve kültürel yaşama katılımını artıracak ortak etkinlikler de ele alındı. Birleşik Krallık'taki kurumlar, spor federasyonları ve kültürel kuruluşlarla geliştirilebilecek bağlantıların Marmaris'e yeni iş birliği fırsatları sunabileceği değerlendirildi.

ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL PROJELER GÜNDEMDE

Görüşmenin önemli başlıklarından birini de çevresel, sosyal ve kültürel projelere yönelik destek olanakları oluşturdu. Birleşik Krallık tarafından sağlanabilecek fon ve destek imkanları değerlendirilirken, Marmaris'in çevresel ve kültürel değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik ortak projeler üzerinde duruldu. Birleşik Krallık heyeti, çevre alanındaki mevcut destek imkanlarının incelenebileceğini, kültürel etkinlikler ve İngiliz ziyaretçilere ulaşmayı sağlayacak ortak çalışmalar konusunda da konsolosluk ekibiyle değerlendirme yapılabileceğini belirtti.

Marmaris ile Birleşik Krallık arasında turizm başta olmak üzere kültür, spor ve çevre alanlarında geliştirilebilecek iş birliklerinin ele alındığı ziyaret, karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.