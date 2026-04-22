Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Koltuğunu Minik Öğrencilere Devretti

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu minik öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel hale gelen temsili makam devri, Marmaris'te bu yıl da gerçekleşti.

Öğretmenleri eşliğinde Ünlü'yü ziyaret eden Şehit Nedip Cengiz Eker İlkokulu öğrencileri Kemal Ege Mirza ve İda Ertan ile Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencileri Ela Caba ve Doğukan Arıkaya, sırayla başkanlık koltuğuna oturarak istek ve önerilerini dile getirdi.

Minik başkanlar, birim müdürlerine spor sahalarının artırılması, satranç alanları oluşturulması ve çocuk parklarının çoğaltılması yönünde talimat verdi. Çocuklar ayrıca Marmaris'in daha temiz bir kent olması için vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılmasını istedi.

Çocukların önerilerinin çok kıymetli olduğunu belirten Ünlü, "Kıymetli başkanlarımız düşünceleri ve önerileriyle bizlere büyük umut verdi. Bu taleplerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu vesileyle geleceğimizi inşa edecek en değerli varlığımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum, tüm çocuklara sevgilerimi iletiyorum" dedi.