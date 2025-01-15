Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: "Marmaris Halkını, Zengin Toprakların Fakir Bekçileri Haline Getiren Tüm Projelerin Karşısındayız"

Güncel

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bozburun ve Selimiye bölgelerinde planlanan marina projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Önceliğimiz, kamunun faydasını gözetmek ve doğal alanlarımızı korumaktır. Marmaris halkını zengin toprakların fakir bekçileri haline getiren tüm projelerin karşısındayız" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, düzenlediği basın toplantısında, Bozburun ve Selimiye bölgelerinde planlanan marina projeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yatırımların kamu menfaatini öncelikli kılacak şekilde planlanmasının önemine işaret eden Ünlü, özellikle tarım alanlarının korunması ve bölge halkının taleplerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Ünlü, Selimiye'de yapılacak projeyle ilgili, şirketin yarın yapacağı bilgilendirme toplantısına da katılacağını belirterek, vatandaşlarla birlikte orada olacağını söyledi.

Bozburun Mahallesi 324 ada 8 parselde yer alan tarım alanının, tekne imal ve çekek yeri olarak planlanmasına ilişkin konuşan Ünlü, bu projeye karşı çıktıklarını belirterek, "Buranın yanındaki alanda şu anki 25 binlik plana göre tekne çekek ve imal yeri var zaten. Burası varken, marjinal tarım alanının çekek yerine dönüştürülmesi söz konusu. Biz buna itiraz ettik, planın iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili dava açtık. Süreç devam ediyor. Üretimin bu kadar azaldığı, tarım alanlarının yok olduğu bir dönemde zaten yanında tekne çekek ve imal yeri varken tarım alanının cinsinin değiştirilerek yapılaşmaya açılmasını doğru bulmuyoruz. Konuyla ilgili Marmaris halkı adına tavrımız budur" dedi.

"Sorunlar çözülmeden buraya milyonluk tekneler getirmek tezat bir durumdur"

Selimiye Mahallesi Derinazmağı mevkisi 159 ada 27 ve 29 parseller önüne tekne bağlama ve iskele amaçlı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan imar planı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Ünlü, buraya 145 teknelik yer yapılmak istendiğine değinerek, bu projenin bölgeye ek sorunlar getireceğini söyledi.

Bu alanın doğal liman olduğunu ve bunun koruması gerektiğini aktaran Ünlü, "Burası Doğal Karakteri Korunacak Alanlar ve Barselona Sözleşmesi'ne göre kesinlikle korunması gereken Poseidon Çayırları'nın olduğu bir alan. Selimiye'nin kendisi zaten doğal bir liman. Buranın imar, altyapı, kanalizasyon gibi öncelikli sorunları hala çözülmemişken, vatandaş bir sürü sorunla boğuşuyorken bunlara ilave getirecek yapılaşmanın olması çok doğru değil. Hem kamu açısından doğru değil. Vatandaşın önce ev sorununu çözelim. Bunların her birinin 5'er teknesi var da bağlayacak yer mi bulamıyor? Bu insanlar imarsız kaçak evlerde oturuyor. Bazen de yaptıkları yapılar yüzünden hapiste yatıyorlar. Bu sorunlar çözülmeden buraya milyonluk tekneler getirmek tezat bir durumdur. Burada oturanların marinadan önce imara ihtiyacı var. Buraya ben marina yapıyorum diyen irade imarını niye çözemiyor" ifadesini kullandı.

"Kamu sorunları dururken üzerine yeni sorunlar yaratacak projelerin yapılmasına karşıyız"

Başkan Ünlü, firmanın yarın yapacağı bilgilendirme toplantısına katılacağını belirterek, "Biz vicdanlı, kanunlu, doğru yerde doğru kapasitedeki her türlü projeye açığız. Marmaris turizminin gelişmesine yönelik her türlü projenin yanındayız. Ama adrese teslim bazı işlerin kamu menfaati gözetilmeden, kamu menfaati öncelenmeden, daha kamu sorunları duruyorken üzerine yeni sorunlar yaratacak projelerin de yapılmasına karşıyız. Tabi ki yatırım gelsin ama önce burada yaşayan halkı rahatlatalım. Buranın insanını zengin toprakların fakir bekçileri haline getirdiler. Biz buna karşıyız" dedi.

"177 tekne 177 ev demek"

Bozburun Topçuoğlu Parkı'nın önünde de 177 tekne kapasiteli iskele, imal ve çekek yeri planlandığını söyleyen Acar Ünlü, "Burası 1. derece doğal SİT alanından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle nitelikli doğal koruma alanına dönüştürülüyor. 177 tekne 177 ev demek. Burada alt yapı sorunları var, tekneler pis suyunu nereye verecek. Biz normal vatandaşın pis suyunu alamıyorken 177 tane daha evin pis suyunu alacağız. Bunların çözülmeden başka planların yapılması çok doğru değil. Bozburun'da mevcut altyapı sorunları bile çözülmemişken bu büyüklükte bir projenin yükünü bu bölge kaldıramaz" diye konuştu.

"Neden köylünün işini kolaylaştıracak değişiklikler yerine yatırım odaklı planlar önceleniyor?"

Başkan Ünlü, Selimiye ve Selimiye yarımadasının sit derecelerinin düşürülmesine de tepki göstererek, 2011'de bölgenin büyük kısmının birinci derece doğal sit alanı olduğunu belirtti. Ünlü, şöyle konuştu:

"Ancak 25 Aralık 2024 tarihinde yapılan son düzenlemelerle bu statüler düşürüldü. Şimdi adalarda hiçbir yerleşim yokken oraların statüsünü değiştiriyorlar. Vatandaşın yaşadığı alanlarda ise bu değişiklikler yapılmıyor. Neden köylünün işini kolaylaştıracak değişiklikler yerine yatırım odaklı planlar önceleniyor? Yapılacaksa öncelikli bu bölgenin insanının sorunlarının çözülmesine yönelik planlar yapılsın. Buranın insanları niye bu iyileştirmelerden, kolaylaştırmalardan yapılmıyor? Yıllardır bu toprakların sahibi olan insanları yok sayarak yapılan planlar sosyal adaleti zedeler. Marmaris Belediyesi olarak bu süreçlerin takipçisi olacağız. Kamu menfaati var mı yok mu bakıyoruz. Ama elimizdeki verilerden de çok göremedik. Önümüzdeki süreçte bilgilendirmeleri sürekli yapacağız"