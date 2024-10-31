Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Söğüt ve Bozburun Mahalleleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Söğüt ve Bozburun Mahalleleri'ni Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle ziyaretleri kapsamında Söğüt ve Bozburun Mahalleleri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi ve kış sezonu çalışmalarını değerlendirerek sorunları tespit etti.

31.10.2024 18:21
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt ve Bozburun Mahalleleri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ünlü, Söğüt ve Bozburun Mahalleleri'ni ziyaret etti. Meclis üyeleri Şevket Güngör, Okan Uslu, Erdem Karaosmanoğlu, mahalle muhtarları ve birim müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Ünlü, eksikler ve kış sezonunda yapılacak çalışmalarla ilgili tespitlerde bulundu. Heyet, Fen İşleri Müdürlüğü'nün Bozburun Tavşanbükü ve Söğüt Çavdır'daki yol çalışmalarında da incelemeler yaptı.

Her fırsatta mahalle ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Başkan Ünlü, "Mahalle mahalle saha çalışmalarını sürdürüyor; halkımızla görüşerek sorunları ve eksikleri tespit ediyoruz. Bugün de Söğüt ve Bozburun'da bölge sakinlerimizle ve esnafımızla buluştuk. Birim müdürlerimiz ve mahalle muhtarlarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Bizler sokağın sesini dinlemeye devam edeceğiz. Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Marmaris için çok çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Söğüt ve Bozburun Mahalleleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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