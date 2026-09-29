Marmaris Belediye Tiyatrosu Muğla Şenliği\'nde yaklaşık 50 kişilik kadroyla alkışlandı

(MUĞLA) - 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Marmaris Belediye Tiyatrosu'nun "Böyledir Bizim Sevdamız" oyunu ile "Akşehir'den Dumlupınar'a" adlı okuma tiyatrosu sanatseverlerle buluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunlarda edebiyat, tarih ve tiyatro bir araya geldi.

Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasını sahneye taşıyan özel bir oyunla buluşturdu. Marmaris Belediye Tiyatrosu, "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda sahneledi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin "Hasan Boğuldu" eserinden uyarlanan oyun, Marmaris Belediye Tiyatrosu kursiyerlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik kadrosuyla sahneye taşındı. Müzikleri, koreografileri, dansları ve sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan oyunun finalinde sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Marmaris Belediye Tiyatrosu yönetmeni Cengiz Sezgin'e, 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'ne yaptıkları katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

BÜYÜK ZAFER'İN YOLCULUĞU SAHNEYE TAŞINDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, şenlik kapsamında bir başka anlamlı etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Yazar Hamdi Topçu'nun kaleme aldığı, Saadettin Özbek'in sahneye taşıdığı "Akşehir'den Dumlupınar'a" adlı eser sanatseverlerle buluştu. Büyük Taarruz'un hazırlık sürecini, Akşehir'den Dumlupınar'a uzanan tarihi yolculuğu ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini konu alan eser, izleyenleri Cumhuriyet'e uzanan tarihi sürecin önemli dönüm noktalarına götürdü.

Gösterimin sonunda, "Akşehir'den Dumlupınar'a" eserinin yazarı Hamdi Topçu'ya, şenliğe sunduğu katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.