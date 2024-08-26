Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor

Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılını etkinliklerle kutlayacak. Bayram kutlamaları kapsamında Fener alayı ve 3 Tenor konseri düzenlenecek.

26.08.2024 16:55  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında Fener alayı ve "3 Tenor" konseri düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin 102'inci yılını etkinliklerle kutlayacak. Bayram kutlamaları 30 Ağustos Cuma günü, saat 09.30'da resmi törenle başlayacak. Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından konuşmalar ve resmi geçit töreni de yapılacak. Törenin ardından Fener Alayı düzenlenecek. Saat 21.00'de Ketenci Otel Önünden başlayacak yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda son bulacak.

3 Tenor sahne alacak

3 Tenor Konseri, bayram akşamı saat 21.30'da Atatürk Meydanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Murat Karahan, Levent Gündüz ve Efe Kışlalı'dan oluşan 3 Tenor, Orkestra Şefi Alper Kömürcü yönetiminde hazırlanan repertuvarlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı vereceği konserle taçlandıracak.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
08:16 Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
07:45 MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Ümmühan oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan oldu
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 18:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement