Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında Fener alayı ve "3 Tenor" konseri düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin 102'inci yılını etkinliklerle kutlayacak. Bayram kutlamaları 30 Ağustos Cuma günü, saat 09.30'da resmi törenle başlayacak. Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından konuşmalar ve resmi geçit töreni de yapılacak. Törenin ardından Fener Alayı düzenlenecek. Saat 21.00'de Ketenci Otel Önünden başlayacak yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda son bulacak.

3 Tenor sahne alacak

3 Tenor Konseri, bayram akşamı saat 21.30'da Atatürk Meydanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Murat Karahan, Levent Gündüz ve Efe Kışlalı'dan oluşan 3 Tenor, Orkestra Şefi Alper Kömürcü yönetiminde hazırlanan repertuvarlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı vereceği konserle taçlandıracak.