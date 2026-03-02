Marmaris Belediyesi, Üç Mahalle İftar Sofraları Kurdu - Son Dakika
Marmaris Belediyesi, Üç Mahalle İftar Sofraları Kurdu

02.03.2026 16:12  Güncelleme: 17:51
Marmaris Belediyesi, ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerde iftar sofraları kurarak mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, programlara katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Yeşilbelde, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde iftar sofraları kurdu. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı programlarda yüzlerce mahalle sakini aynı sofrada oruç açtı.

Marmaris Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla merkeze uzak kırsal mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Cuma günü Yeşilbelde, cumartesi günü Hisarönü; pazar günü ise Orhaniye Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında mahalle sakinleri hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerçekleştirilen iftar organizasyonlarına Ünlü'nün yanı sıra belediye başkan yardımcıları, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Yeşilbelde Muhtarı Yusuf Koç, Hisarönü Muhtarı Fatih Turgut ve Orhaniye Muhtarı Erdal Aydoğan da programlarda yer aldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği programlarda tek tek masaları ziyaret ederek vatandaşlara hayırlı ramazanlar dileyen Ünlü, "Komşularımızla aynı sofrada buluşmanın, ramazan ayını birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun katılım ve sıcak ilgi için tüm komşularımıza teşekkür ederiz. Paylaşılan lokmaların, edilen duaların ve kurulan gönül bağlarının kıymetini biliyor; ramazanın huzurunu ve kardeşliğini mahalle mahalle büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki iftar programları 8 Mart Pazar günü Turgut, 9 Mart Pazartesi Selimiye, 10 Mart Salı Bozburun, 11 Mart Çarşamba Söğüt, 12 Mart Perşembe Taşlıca, 13 Mart Cuma Bayır, 14 Mart Cumartesi Osmaniye, 15 Mart Pazar Turunç ve Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 16 Mart Pazartesi günü ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

